Pogba alla Juventus, Calciomercato: la chiave è Dybala

Pogba alla Juventus non è ancora un possibilità di mercato tramontata del tutto. Secondo gli esperti il francese raggiungerà il Real Madrid entro qualche giorno, ma la Juve ci spera ancora.

Il francese Paul Pogba è nel mirino della Juventus ormai da settimane, ma il Real Madrid sembra avere le carte giuste per poterlo avere in Spagna per la prossima stagione.

Pogba al Real Madrid? La Juventus si gioca la carta Dybala

Paulo Dybala sembra non convincere più di tanto il tecnico Maurizio Sarri. La Joya ancora non è stata vista all’opera, ma sembrerebbe che il tecnico toscano avrebbe intenzione di puntare su un altro giocatore. Paul Pogba resta tra i desideri della Juventus. Il centrocampista francese potrebbe davvero far fare il salto di qualità ai bianconeri, ma il prezzo è alto e anche l’ingaggio.

Adesso bisogna capire se Fabio Paratici getterà la spugna e lascerà andare Pogba al Real Madrid o proverà una carta a sorpresa: Paulo Dybala. L’argentino piace e non poco al Manchester United che potrebbe anche valutare la possibilità di fare uno scambio più un conguaglio con la Juventus. Il numero 10 bianconero piace anche al Paris Saint Germain, ma l’affare “Polpo” potrebbe indirizzare la trattativa sull’asse Torino-Manchester.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK