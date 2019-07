Federico Chiesa alla Juventus: l’affare di calciomercato si complica. L’Inter si inserisce nella trattativa: il piano di Beppe Marotta e Antonio Conte.

Dopo le dure parole di Barone sulla possibile cessione di Federico Chiesa, anche il presidente della Fiorentina Commisso si è espresso in tal senso: il ragazzo non partirà e rispetterà il proprio contratto. Sarà così oppure no? Il ragazzo vuole solo la Juventus, ma nelle ultimissime ore di calciomercato un’altra squadra si sarebbe inserita nell’affare: l’Inter.

Calciomercato: Chiesa alla Juventus, l’Inter si inserisce, il piano

I nerazzurri infatti avrebbero iniziato un’azione di disturbo nei confronti dei bianconeri. Come sappiamo, infatti, Marotta è molto bravo in queste manovre e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Amministratore Delegato dell’Inter vorrebbe sedersi al tavolo dei gigliati per discutere di Chiesa in nerazzurro per l’anno prossimo.

In questo modo, infatti, il giovane esterno classe 1997 rimarrebbe in Toscana ancora per un anno per poi trasferirsi a Milano alla corte di Antonio Conte, suo grande estimatore, nella prossima estate. In questo modo, però, la Juventus e Fabio Paratici sarebbero fuori dai giochi.

Beffa Juve per Chiesa? E’ presto per dirlo: il giocatore ed il suo agente vedono solo bianconero motivo per cui sembrerebbe essere davvero difficile un accordo per il futuro con altre società. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, ma una cosa è certa: la trattativa sarà lunga e complicata.

