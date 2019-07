Mauro Icardi alla Juventus è un affare possibile: l’attaccante dell’Inter è sempre più lontano dai nerazzurri e Paratici vuole affondare il colpo. Il piano.

I punti interrogativi da affrontare e da risolvere sono davvero tantissimi, ma Fabio Paratici sembra aver individuato l’attaccante migliore per Sarri, almeno secondo quanto è trapelato nelle scorse ore: la trattativa si può chiudere al più presto? Non sarà semplice, ci sono molte problematiche da risolvere.

Icardi alla Juve è vero? Calciomercato: le ultimissime

Un interesse da parte della Vecchia Signora per Mauro Icardi è assolutamente reale, ma l’ex capitano nerazzurro non sarà semplice portarlo alla corte di Maurizio Sarri ed i motivi sono davvero tantissimi.

Il primo di questi è legato al prezzo del suo cartellino: durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte in nerazzurro, infatti, Beppe Marotta ha specificato come l’argentino non rientri più nel progetto ma che non verrà svenduto.

Insomma, chi vuole farsi avanti sappia che dovrà trattare. Base di partenza? Almeno 30/35 milioni di euro.

Il secondo motivo va ricercato nel fatto che i tifosi sicuramente non sarebbero felici di vedere a Torino una punta che, fino a pochissimo tempo fa, era una delle bandiere di una degli acerrimi rivali. Non sarebbe cosa gradita di certo, anche se i dirigenti bianconeri, come accaduto per Allegri, hanno sempre dimostrato di andare per la propria strada.

Il terzo ed ultimo motivo, forse il più importante, è legato allo spogliatoio: il marito di Wanda Nara, infatti, non è propriamente conosciuto per essere un uomo-squadra. Alla Juve, si sa, il gruppo viene prima del singolo ed il suo modo di essere, dunque, non sarebbe propriamente ciò che i bianconeri cercano in un calciatore, pur talentuoso e funzionale dal punto di vista tecnico alla causa.

Insomma, le ultimissime su Mauro Icardi alla Juventus sono positive e sembra esserci aria di trattativa ad oltranza.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK