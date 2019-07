C’è un grande dubbio per il calciomercato Juventus, un punto interrogativo che si deve risolvere prima possibile per capire anche come andare avanti in questa calda estate.

Va specificato infatti che in attacco manca qualcosa e che bisogna assolutamente capire cosa accadrà con Paulo Dybala. L’argentino non sembra felice di essere al momento ai margini del progetto. Ricordiamo che è rimasto al momento ancora fuori per le vacanze visto che ha partecipato alla Coppa America.

Calciomercato Juventus, c’è un unico grande dubbio!

Il calciatore vorrebbe rimanere, dall’altra parte però c’è la consapevolezza che le cose potrebbero anche andare peggio di così e allora sarebbe grave. La Joya ha subito una svalutazione negli ultimi anni, dopo aver fatto cose incredibili fino al 2017.

Su di lui ci sono comunque squadre importanti come Paris Saint German, Manchester United e altre ancora. Nonostante questo per il ragazzo la priorità rimangono i colori bianconeri. Intanto Sarri ha già promesso che lo proverà come falso nove, ricordando quanto fatto con Dries Mertens.

