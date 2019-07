Team K-League-Juventus diretta streaming online: dove vedere la partita che di Seoul. Info sulla diretta tv: canale, orario e probabili formazioni.

Terz’ultima amichevole della stagione per la Juventus che alle ore 20:00 locali, ossia alle 13:00 italiane, giocherà un’altra amichevole dopo quelle contro Tottenham ed Inter, al World Cup Stadium di Seoul. L’avversario sarà il Team K-League: ecco tutte le info su come vedere la partita in diretta tv ed in streaming live, anche gratis, ma in maniera 100% legale.

Streaming Team K-League-Juventus: diretta tv amichevole, dove vederla online

La partita amichevole tra Team K-League-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD ai canali 202 e 241. Non sarà visibile quindi in chiaro come capitato nelle precedenti due occasioni, ma soltanto per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al satellite di Murdoch.

La partita amichevole di oggi 26 luglio 2019 dei bianconeri sarà visibile in streaming online su Internet grazie a Sky Go: in questo modo tutti coloro che non sono davanti al televisore ma hanno a disposizione un pc, tablet o smartphone saranno in grado di seguirla.

Lo streaming gratis di Team K-League-Juventus sarà possibile soltanto per coloro che hanno già un abbonamento Sky, in quanto è compreso nel prezzo. Le altre modalità sono illegali.

Probabili Formazioni Juventus amichevole oggi 26 luglio 2019

Ecco la probabile formazione dei bianconeri che affronteranno in trasferta oggi la formazione coreana. Tanti cambi soprattutto in difesa con l’esordio dal 1′ di Demiral e l’inserimento del giovane Di Pardo sulla sinistra al posto di De Sciglio. A centrocampo ed in avanti, invece, pochissime novità, con Cristiano Ronaldo confermatissimo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK