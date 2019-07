Juventus Team K League formazioni ufficiali: Sarri e una grande sorpresa

Altro test per la Juventus in Asia, sorpresa in difesa dove come terzino sinistro viene provato Di Pardo. Ennesimo esperimento in mezzo al campo dove Maurizio Sarri cerca la quadra e dove inserisce Rabiot al centro. In difesa si rivede Daniele Rugani al fianco di Demiral. Davanti Mandzukic è stato preferito a Higuain.

Ecco Juventus Team K League formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK