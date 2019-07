Calciomercato Juventus: si pensa ad un clamoroso ritorno di un giocatore svincolato che ha vestito la maglia bianconera nel recente passato.

Dopo aver concluso la sua esperienza con la maglia del Psg, Dani Alves è infatti un giocatore svincolato e, nonostante i 36 anni, rimane uno dei terzini più appetibili di tutta Europa. Paratici starebbe ripensando di riportarlo come una soluzione a costo zero nel caso in cui dovesse partire Cancelo. Ma la concorrenza non manca.

Calciomercato Juventus: Dani Alves svincolato ritorna a Torino?

La concorrenza per l’esterno basso di difesa brasiliano, che nella scorsa esperienza a Torino ha giocato anche da trequartista, è ricercato da mezza Europa a cominciare dal Manchester City dove Pep Guardiola è un suo grandissimo estimatore.

Ma non solo: a complicare ulteriormente le cose, ci pensa pure l’Inter: Antonio Conte, infatti, alla notizia di un possibile arrivo del brasiliano, ha dato il suo consenso verso l’operazione anche se c’è da limare di molto l’ingaggio, attualmente troppo alto per i parametri nerazzurri che sono da poco usciti dal Fair Play Finanziario.

Come finirà questa vicenda? Non lo sappiamo ma la Juventus è in corsa per il ritorno di Dani Alves in bianconero. Qualora Cancelo dovesse partire ecco che il suo nome ritornerebbe di moda.

