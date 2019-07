Gonzalo Higuain alla Roma, la trattativa riparte, ma c’è un nodo da sciogliere per il Pipita. La Juventus vuole cederlo, ma ci riuscirà?

Ci siamo, la trattativa adesso può ripartire: Gonzalo Higuain alla Roma è un affare che adesso si può fare. Dopo lo stallo degli scorsi giorni, infatti, la Juventus si è decisa a dare una sferzata alla cessione così da poter finanziare il mercato in entrata. L’aiuto del fratello-agente Nicolas Higuain sarà fondamentale.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: ci siamo!

Ci sono ovviamente alcuni nodi da sciogliere in questa trattativa a cominciare dal costo della cessione totale del cartellino del Pipita. Abbiamo, infatti, capito che sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte della Roma, ma le cifre sono al momento ancora poco chiare.

I bianconeri vorrebbero 9 milioni per il prestito e 27 per il riscatto a fine stagione, con un totale di 36 milioni di euro totali. I giallorossi cercheranno chiaramente di abbassare le pretese della società di Corso Galileo Ferraris che, tuttavia, non dovrebbe scendere di molto.

Ora resta da capire che cosa fare con l’ingaggio dell’argentino: i 7 milioni di euro netti percepiti dal ragazzo alla Juventus sono pressoché insostenibili alla Roma che, al contrario, cercherà di arrivare a 4,5 milioni di euro.

Non è da escludere, quindi, una buonuscita da parte della Vecchia Signora pur di liberarsi del giocatore e del suo pesante ingaggio. Nel caso in cui Maurizio Sarri e la dirigenza non riuscisse a spingere Higuain alla Roma, allora il giocatore rimarrebbe a Torino, probabilmente ai margini del progetto, per altri 6 mesi almeno.

