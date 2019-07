Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni doppio colpo

Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni la squadra bianconera ufficializzerà due colpi molto importanti. I tifosi della squadra piemontese possono iniziare a sognare davvero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il primo acquisto della Juventus sul calciomercato potrebbe essere Romelu Lukaku, giocatore dotato di grande fisicità e in grado di dare spessore al reparto offensivo bianconero. Si parla per lui di uno scambio con Paulo Dybala in cui dai Red Devils i nostri dovrebbero ricevere anche un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro. Intanto Kean è stato ceduto.

Doppio colpo Juventus, affare incredibile dei bianconeri

NEWS JUVENTUS – L’altro acquisto invece porta al possibile passaggio in bianconero di Mauro Icardi. Il calciatore argentino è separato in casa con l’Inter e sogna il bianconero. Inoltre insieme al belga e a Cristiano Ronaldo formerebbe uno dei tridenti più forti del calcio moderno con la possibilità dei tre di interscambiarsi e di poter fare una valanga di gol.

