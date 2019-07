Edin Dzeko alla Juventus? Il calciomercato della squadra bianconera potrebbe portare a un colpo di scena non di poco interesse.

Il bosniaco è in vendita, ormai la sua avventura alla Roma è finita e il calciatore sembra pronto a voltare pagina per andare a giocare in un grande club e finalmente vincere anche in Italia. Per lui si è parlato molto di Inter, ma non è da escludere il possibile passaggio alla squadra di Maurizio Sarri.

Dzeko alla Juventus? Calciomercato: la suggestione di Venditti

Il noto giornalista Marco Venditti sul suo profilo di Facebook ha evidenziato: “Il calciomercato più pazzo del mondo non è tale se privo di qualche colpo di scena ipotizzando una logica permanenza di Icardi all’Inter affiancato da Lukaku, Dtybala alla Juventus e Higuain alla Roma al posto di Dzeko unico che per caratteristiche può sostituire il partente Mario Mandzukic”.

