Il calciomercato Juventus è in bilico per quanto riguarda le uscite. Sono diverse le situazioni difficili da valutare anche per le prossime settimane.

Il club bianconero potrebbe a sorpresa anche cedere Douglas Costa. Secondo il Corriere dello Sport Maurizio Sarri avrebbe deciso di aspettare del tempo per valutarlo e capire se potrà tornargli utile. Va ricordato che se dovesse giocare con il 4-3-1-2 il tecnico potrebbe non aver bisogno delle sue qualità. Discorso diverso sarebbe per il 4-3-3.

Calciomercato Juventus, parte anche Douglas Costa?

Al momento non è facile valutare quello che accadrà nelle prossime settimane. Ciò che è certo è che Sarri sta dettando legge sui movimenti di calciomercato bianconeri e che ha avuto libertà di manovra da Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Douglas Costa poi ha avuto una condotta in campo che non è piaciuta moltissimo alla dirigenza. Quello sputo a Federico Di Francesco contro il Sassuolo ancora non lo hanno dimenticato a Torino anche se probabilmente non sarà questo a decretare una sua eventuale cessione.

