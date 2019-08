Chiesa vuole la Juventus, Calciomercato: l’attaccante è scontento

Chiesa chiama la Juventus. Anche se sembra un affare difficile, Agnelli e Paratici credono molto in Federico e faranno di tutto per convincere Commisso a cederlo.



Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha più volte chiuso la vicenda Chiesa-Juventus. L’attaccante, dunque, resterà, contro la sua volontà, a Firenze.

Chiesa vuole la Juve, la Fiorentina non cede

Adesso sembra che però sia scattato un vero e proprio braccio di ferro tra le parti. L’attaccante vuola la Juventus e la vuole da subito. Inoltre, la possibile partenza di Paulo Dybala potrebbe garantirgli la possibilità di fare il terzo d’attacco.

Il presidente Commisso nei giorni scorsi ha bloccato il passaggio di Chiesa alla Juventus: “L’ho detto sin dal primo giorno, l’intenzione di trattenerlo c’è e credo che lo farò. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato tutta la squadra, non un solo giocatore. L’ho detto anche qualche anno fa, non è un bene se in Italia vince sempre la Juve, loro dovrebbero vincere anche fuori dall’Italia e invece quando gioca in Champions torna a casa a mani vuote. Il calcio italiano deve essere più equilibrato e magari, fra qualche anno, anche la Fiorentina potrà vincere qualcosa“.

