Mulè alla Juventus, UFFICIALE: affare fatto per i bianconeri!

Mulè alla Juventus, UFFICIALE: affare fatto per i bianconeri!

La Sampdoria ha ufficializzato il passaggio di Erasmo Mulè alla Juventus. Il calciatore dovrebbe essere aggregato alla Juventus Under 23 che milita in Serie C.

Si tratta di un difensore classe 1999 di buone prospettive e il suo procuratore è Giuseppe Accardi. Cresciuto nella squadra blucerchiata ha fatto grandi esperienze in giro per l’Italia tra Trapani, Parma e Palermo dimostrando di avere grandi potenzialità.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK