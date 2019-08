Calciomercato Juventus: quattro plusvalenze in arrivo

Calciomercato Juventus: quattro plusvalenze in arrivo per i bianconeri che proveranno a chiuderle tutte anche se non sarà affatto semplice.

L’obiettivo di questa sessione di calciomercato da parte della Juventus è uno e uno solo: plusvalenze. I bianconeri infatti proveranno a mettere un segno “più” al bilancio cedendo giocatori che non rientrano più nel progetto bianconero di Maurizio Sarri oppure, più semplicemente, davanti ad un’offerta irrinunciabile verranno ceduti.

Calciomercato Juventus: quattro possibili plusvalenze

La prima di fatto è già avvenuta: Moise Kean all’Everton per 30 milioni di euro. I bianconeri, che lo hanno cresciuto nel proprio settore giovanile, con il talentuoso ragazzo classe 2000 hanno compiuto un grande affare che ha segnato un’eccellente plusvalenza a bilancio.

Il secondo nome è quello di Paulo Dybala, il cui valore di mercato si aggirerebbe attorno ai 70/80 milioni di euro. Pagato 32+8 milioni di euro di bonus, considerando l’ammortamento dell’ingaggio, la plusvalenza in caso di cessione sarebbe davvero importante e garantirebbe un’eccellente plus a bilancio.

Il terzo nome è quello di Mario Mandzukic, con il croato che, per lo stesso discorso, essendo oggi valutato circa 10/15 milioni di euro, andrebbe a creare plusvalenza, così come il quarto profilo.

Stiamo parlando di Joao Cancelo sul quale tuttavia il guadagno, se pensiamo alle cifre circolate in questi ultimi giorni e tutte da verificare (si parlava di 35 milioni circa) sarebbe minima in quanto il ragazzo è stato pagato 40 milioni di euro soltanto un anno fa.

