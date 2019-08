Pogba alla Juventus vuole essere il colpo in grado di scombinare il calciomercato. I bianconeri sono pronti a fare un acquisto di assoluto livello.

Secondo Tuttosport Fabio Paratici e Pavel Nedved, insieme a Mino Raiola, sarebbero a Manchester per provare a chiudere una trattativa impensabile saltato lo scambio che doveva portare a Torino Romelu Lukaku in cambio di Paulo Dybala.

Pogba alla Juventus? Calciomercato: tre bianconeri allo United!

A base dello scambio pare esserci la possibilità di girare alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer non solo Paulo Dybala, ma anche Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. Di certo sarebbe una scossa importante al calciomercato.

Di recente Patrice Evra aveva raccontato che Paul non aveva mai dimenticato la Juventus e che sarebbe stato felice di riprovare l’amore che gli avevano dato i tifosi a Torino. Cosa che invece non aveva sentito in Inghilterra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK