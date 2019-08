Si complica e non poco lo scambio Dybala Lukaku tra Juventus e Manchester United. Le parti in causa infatti si sarebbero allontanate: cos’è successo?

Sembra complicarsi e non poco l’affare che dovrebbe portare la punta belga classe 1993 in bianconero e contestualmente la Joya in Premier League. Adesso a complicare le cose ci ha pensato proprio l’argentino, con la Vecchia Signora ed i Red Devils che, al contrario, avevano già trovato la quadra su tutto.

Scambio Dybala Lukaku, Calciomercato Juventus: il problema

La Juventus aveva già, secondo quanto riportato da Rai Sport, trovato un accordo totale con il Manchester United: Dybala e Mandzukic in Premier League per Lukaku più 10 milioni di euro.

L’affare sembrava, seppur lentamente, avviarsi verso la conclusione. Eppure qualcosa non tornava: Dybala, infatti, avrebbe continuato ad avere pretese troppo alte in termini di ingaggio, così come il sua agente avrebbe chiesto delle commissioni considerate troppo elevate da entrambe le parti.

Ecco allora che l’Inter si sarebbe nuovamente fatta sotto per il nazionale belga classe 1993 ex Chelsea: per Marotta è lui l’uomo giusto da consegnare ad Antonio Conte, soprattutto se, come ipotizzabile, Mauro Icardi continuerà ad essere considerato di fatto fuori rosa nonostante si alleni con i compagni.

Insomma, lo scambio Dybala Lukaku non sarà affatto facile da riportare sui giusti binari, ma la Juventus farà un tentativo fino all’ultimo.

