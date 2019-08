Paulo Dybala al Tottenham è praticamente fatta. Il calciatore argentino dovrebbe lasciare la Juventus nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che ci sia stato un colpo di scena incredibile. Gli Spurs avrebbero trovato l’accordo con il calciatore argentino, offrendogli un contratto da 70 milioni di euro.

Dybala al Tottenham, Calciomercato Juventus: affare fatto

Ci si deve sbrigare però per rendere tutto ufficiale, visto che il calciomercato in entrata in Inghilterra chiude il prossimo 8 agosto. Ci sono dunque poco più di 24 ore per fare tutto.

Una volta concluso l’affare partirà poi per la squadra bianconera il conto alla rovescia alla ricerca del calciatore più adatto per fare il salto di qualità. I nomi sono sempre quelli di Mauro Icardi e Federico Chiesa.

Non gradiranno i tifosi bianconeri che avevano accolto con cori e grande affetto la Joya. E’ dunque definitivamente saltato il passaggio del calciatore al Manchester United nella trattativa che avrebbe portato a Torino Romelu Lukaku.

