Danilo ha effettuato le visite mediche e poi firmerà il contratto con la Juventus, diventando un calciatore bianconero.

Lo scambio con Joao Cancelo ha forse reso scontenti i tifosi, ma è una grande operazione da parte della società che si porta a casa una plusvalenza non da poco. Staremo a vedere quali saranno le sue prestazioni in campo.

Danilo visite mediche: la firma con la Juventus

Per oggi sono attese, oltre alle visite mediche, anche la firma e le prime foto con la maglietta bianconera. Per parlare in italiano però è molto presto e il calciatore avrà tempo per impararlo.

Staremo a vedere quali saranno le specifiche che porterà in più nella squadra di Maurizio Sarri. Al momento si sa poco sul suo contratto che dovrebbe essere comunque un triennale o un quadriennale.

