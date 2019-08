Dybala all’Inter, Calciomercato Juventus: Marotta beffa tutti!

Paulo Dybala all’Inter? Calciomercato Juventus: Marotta è pronto a beffare tutti, Manchester United compreso con la sua prossima mossa.

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Paulo Dybala che ora sembra essere più vicino all’Inter rispetto al Manchester United. La Joya, infatti, viste le numerose difficoltà nel trovare un accordo con i Red Devils in termini di ingaggio e commissioni da dare all’agente, ha bloccato di fatto lo scambio con Lukaku ed allora i nerazzurri si sono inseriti per accaparrarsi l’argentino. Ci riusciranno?

Dybala all’Inter, Calciomercato Juventus: la mossa di Marotta

Dopo l’apertura nei confronti del Tottenham, che avrebbe offerto circa 70 milioni di euro, sembrava che la pista che porta all’Inter si fosse ormai chiusa ed invece sarebbero riusciti a trovare una chiave per poter rimanere in corsa.

Come fare? Mettendo sul piatto una pedina di scambio importante come Mauro Icardi. Lo scambio tra argentini è un’opzione che piacerebbe ad entrambe le parti come riporta Tuttosport, soprattutto se dalla Premier League non arriveranno le conferme che la Juventus spera di trovare.

Dybala all’Inter in uno scambio con Icardi allora sarebbe una soluzione ideale per entrambi i giocatori: la punta argentina avrebbe una nuova squadra competitiva, i bianconeri riuscirebbero a cedere la Joya e, magari a fare plusvalenza, mentre i nerazzurri consegnerebbero ad Antonio Conte il top player che stanno da sempre aspettando.

Insomma, da questo scambio ci guadagnerebbero tutti ma la priorità ad oggi sembrerebbe essere l’Inghilterra dove, è innegabile, c’è più disponibilità economica per un giocatore come il numero 10 bianconero.

