L’infortunio di Sanè è sicuramente un colpo pesante per il Manchester City anche e soprattutto se si considera che il calciomercato inglese è chiuso in entrata.

Si parlava per lui di un trasferimento da 200 milioni di euro al Bayern Monaco che dovrebbe dunque a questo punto saltare. Una situazione scomoda per un calciatore molto talentuoso che sicuramente fino a questo momento non ha avuto grandissima fortuna.

Infortunio Sané, crociato rotto sei mesi fuori

Secondo quanto riportato da Bild e Kicker il problema è decisamente più importante di quanto era accaduto in un primo momento quando si parlava di un semplice problema fisico.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK