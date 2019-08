Fernando Llorente al Napoli è una possibilità concreta di calciomercato. Il Re Leone potrebbe firmare con il Napoli visto che è svincolato.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli il calciatore avrebbe dato il suo ok a Carlo Ancelotti per trasferirsi in Campania. Al momento però non sarebbe arrivata nessuna notizia ufficiale. Il calciatore era nel mirino anche della Roma di Pablo Fonseca.

Llorente al Napoli, Calciomercato: tradimento alla Juventus?

Attenzione però perché i tifosi della Juventus potrebbero non gradire molto questa trattativa. Nonostante Llorente sia un giocatore ormai verso la fine della sua carriera potrebbe diventare un’arma per la squadra azzurra.

Non solo però quello che preme di più è che il ragazzo ha sempre dimostrato grandissimo affetto nei confronti della Vecchia Signora, amore mai dimenticato. E per questo darebbe fastidio a tutti vederlo volare in azzurro.

