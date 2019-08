Scambio Dybala Icardi tra Juventus ed Inter: i nerazzurri pensano alla proposta ma per Fabio Paratici sarà l’ultima opzione percorribile.

Dopo aver definitivamente perso Romelu Lukaku, Fabio Paratici non demorde e prova a piazzare comunque Paulo Dybala, colui che di fatto ne ha bloccato l’arrivo a Torino. La Joya, dopo aver rifiutato il Manchester United, continua a fare muro ma i dirigenti bianconeri pensano ad uno scambio con Mauro Icardi e l’Inter come soluzione finale, magari low-cost. Ma questa non è la prima scelta.

Scambio Dybala Icardi, Calciomercato Juventus: Tottenham pista viva

La prima opzione per l’argentino infatti sarebbe quella di cederlo in Premier League, agli Hotspur, i quali sarebbero pronti a pagare una cifra importante superiore ai 60 milioni di euro ed allo stesso tempo a garantire al ragazzo un ingaggio importante.

Non è da sottovalutare nemmeno la pista Psg, con Leonardo che è sempre vigile sulla vicenda, mentre il Bayern Monaco al momento è defilato ma potrebbe tornare in corsa da un momento all’altro.

Insomma, lo scambio Dybala Icardi con i nerazzurri rappresenterebbe proprio l’ultima chance per la Vecchia Signora nel caso in cui tutte le altre piste dovessero, per un motivo o per l’altro chiudersi definitivamente.

