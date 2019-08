Quest’oggi, prima della partita contro l’Atletico Madrid di Icc, ci sarà un incontro, un vero e proprio summit di calciomercato Juventus: di cosa si parla?

Manca meno di un mese alla fine del calciomercato estivo e quest’oggi, prima di Juventus Atletico Madrid, ci sarà un incontro tra Maurizio Sarri e Fabio Paratici per fare il punto sul mercato in entrata ed in uscita dei bianconeri. Sul piatto ci sono fondamentalmente tre problemi.

Calciomercato Juventus: summit Sarri Paratici, tre problemi

Il primo punto, riporta Calciomercato.it, riguarderà l’attacco: al momento nel ruolo di prima punta, o falso nueve a seconda dei momenti, ci sono Higuain, Manzukic e Dybala, con Cristiano Ronaldo che all’occorrenza potrebbe fungere da jolly.

Qualora il croato non dovesse partire, difficilmente si muoverà qualcuno: l’idea del tecnico toscano sarebbe infatti quella di reintegrare la Joya e far tornare tutto come prima, al netto di offerte irrinunciabili da parte del Psg.

Discorso diverso per Gonzalo Higuain, con il Pipita che vorrebbe diventare il nuovo perno dell’attacco bianconero: Sarri sembra essere fermamente convinto delle sue potenzialità e, nonostante una stagione fallimentare alle spalle, vorrebbe dargli almeno altri sei mesi di tempo.

Il secondo problema riguarda il centrocampo, con una novità importante che tuttavia pone degli interrogativi sul mercato: Sami Khedira, infatti, avrebbe letteralmente stregato Sarri per qualità, impegno ed abnegazione passando da giocatore cedibile numero uno per la mediana a colui che, potenzialmente, potrebbe guidare il centrocampo.

L’allenatore quindi spiegherà questa nuova situazione a Paratici nel vertice di Stoccolma, consapevole del fatto che si continueranno a valutare -e qui il terzo problema- nuove offerte per uno dei due difensori centrali: stiamo parlando di Rugani e Demiral, con il primo che, dopo aver fatto sfumare l’Arsenal, sarebbe intenzionato a rimanere così come il secondo, neo acquisto dal Sassuolo.

I due, tuttavia, sembrano tutto fuorché incedibili e, in caso di offerte clamorose ed importanti che permettano una seria plusvalenza, verranno lasciati partire, o almeno uno dei due.

