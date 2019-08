Daniele Rugani alla Roma è una trattativa concreta ma la Juventus lo lascerà partire soltanto a certe condizioni. Ecco le ultimissime news: c’è la svolta.

Ci siamo, oggi si deciderà il futuro di Daniele Rugani alla Roma oppure alla Juventus: dove giocherà l’anno prossimo il difensore centrale italiano ex Empoli classe 1994? Il suo destino è incerto ma una cosa è certa: i bianconeri lo lasceranno partite soltanto se verranno soddisfatte alcune condizioni.

Rugani, Roma o Juventus? Calciomercato: l’incontro

Quest’oggi ci sarà l’incontro tra il ragazzo, l’agente e la società di Corso Galileo Ferraris. L’incontro avverrà in sede e sarà fondamentale per capire qual è la volontà reale del ragazzo e, soprattutto, se la Juve vorrà assecondarla oppure no.

Una cosa è certa: i bianconeri hanno la necessità di fare cassa e far quadrare i bilanci, ma allo stesso tempo devono necessariamente ricevere l’offerta giusta da parte dei capitolini, i quali sono molto interessati al ragazzo.

Il cartellino di Rugani è valutato 30 milioni di euro ed ovviamente la Vecchia Signora privilegia una cessione a titolo definitivo, ma allo stesso tempo potrebbe accettare anche un prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui si verifichino alcune condizioni piuttosto semplici da attuare.

