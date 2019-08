Juventus A Juventus B diretta streaming live Villar Perosa: dove vederla?

Dove vedere Juventus A Juventus B, Villar Perosa 2019. L’amichevole sarà visibile sia in diretta tv sia in streaming live online: dove vederla.

In molti si stanno chiedendo a che ora inizia l’amichevole di Villar Perosa 2019 Juve A Juve B. L’orario del calcio d’inizio è fissato per le ore 17:00, in cui prenderà il via la tradizionale festa dei bianconeri che farà di fatto prendere il via la nuova stagione 2019/2020.

C’è grande attesa per alcuni test che probabilmente compierà Maurizio Sarri contro la formazione Under 23 di Zauli, a cominciare da Paulo Dybala: la Joya, infatti, dovrebbe partire titolare nella posizione di punta centrale, o meglio, di falso nueve.

Interessante sarà capire se ci saranno progressi nella manovra difensiva: la retroguardia, infatti, nelle prime uscite ha subito parecchi gol commettendo parecchi errori. Un campanello d’allarme che il neo allenatore toscano ha preso seriamente in considerazione.

Dal centrocampo in su, invece, le cose sembrano funzionare un po’ meglio, con Adrien Rabiot che sta facendo progressi e potrebbe essere nuovamente lanciato dal 1′ in questa partitella amichevole in famiglia che ha già fatto segnare il tutto esaurito, con le norme di sicurezza che quest’anno sono state allentate.

Juventus A Juventus B, diretta tv Villar Perosa 2019

La partita Juve A Juve B sarà visibile da parte di tutti i tifosi bianconeri che non potranno assistere dal vivo all’amichevole su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 a partire dalle ore 17:00.

Il collegamento, chiaramente, inizierà qualche minuto prima per dare la possibilità a tutti i tifosi da casa di godersi questa vera e propria festa della Vecchia Signora.

Juve A Juve B streaming live Villar Perosa 2019 online

La partita amichevole di Villar Perosa 2019 Juventus A Juventus B sarà possibile vederla anche in diretta streaming live su Sky Go, l’opzione offerta gratuitamente dal satellite di Murdoch che permette a tutti i tifosi bianconeri ed appassionati di calcio di poter seguire questa sgambata in famiglia su pc, tablet e smartphone free.

Ovviamente il servizio, oltre ad essere 100% legale, è riservato solamente a tutti coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento a Sky.

Juve A Juve B Probabili Formazioni Villar Perosa 2019

Per la formazione di Maurizio Sarri, che sfiderà quella di Zauli nel test in famiglia, ci sarà qualche cambio rispetto all’ultima uscita con l’Atletico Madrid, ben consapevole del fatto che ci sarà probabilmente spazio e minutaggio per tutti.

Nel 4-3-3 ci sarà l’esordio di Danilo a destra, mentre potrebbe essere rilanciato Matuidi nonostante le voci di mercato lo vogliano lontano da Torino. In avanti, invece, la Joya Paulo Dybala sarà nuovamente testato falso nueve con Bernardeschi e Ronaldo ai suoi lati.

Juventus A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

Juventus B (4-3-3): Garofani, Leo, Verduci, Leone, Vlasenko, Gozzi, Penner, Ahamada, Sene, Moreno, Stoppa. Allenatore: Zauli

