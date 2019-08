Paul Pogba alla Juventus sembra essere una possibilità di calciomercato molto interessante. Il francese rimane un obiettivo per questa sessione.

La stampa inglese, come riporta TuttoJuve, sottolinea che il calciatore è davvero molto vicino da lasciare il Manchester United. Decisiva potrebbe essere l’eventuale estromissione dalla Champions League dei Red Devils per questa stagione. Proprio il Polpo avrebbe specificato che in questo caso lascerà la squadra inglese.

Pogba alla Juventus? Calciomercato: ipotesi clamoroso ritorno

Sempre in Inghilterra sottolineano che la società bianconera darà la lotta al Real Madrid nell’acquisto del calciatore. Il ragazzo ha dimostrato di avere forza e intelligenza tecnica e ha motivi per entrambe le possibilità.

Da un lato c’è la voglia di tornare a Torino dove è diventato un vero calciatore e dove ha dimostrato di essere uno di assoluto livello. Dall’altro lato nelle merengues invece c’è Zinedine Zidane suo connazionale e suo grandissimo estimatore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK