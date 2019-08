Daniele Rugani al Barcellona? Questa è l’ultima idea di calciomercato della Juventus pronta a inserirla nella trattativa per arrivare a un giovanissimo.

I bianconeri vogliono Juan Miranda, giovane talentuoso che può diventare veramente un grande campione. Nell’affare i bianconeri dunque sarebbero pronti a offrire il difensore centrale ex Empoli secondo quanto riporta il Corriere di Torino.

Rugani al Barcellona? Calciomercato Juventus: l’idea di Paratici

Nell’ultima amichevole con la Triestina il centrale è stato l’unico a non scendere in campo tra i calciatori di movimento. Un segnale inequivocabile che fa capire come Daniele sicuramente lascerà Torino in questa sessione di calciomercato.

Sono diversi i club con i quali ha lavorato la squadra bianconera tra cui anche Monaco e Roma. Nonostante questo le pretese della società non hanno accontentato nessuno e il futuro di Daniele Rugani al momento rimane ancora piuttosto incerto. Staremo a vedere come si articoleranno le cose nelle prossime settimane quando si andrà verso la chiusura del calciomercato.

