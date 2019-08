Parma Juventus probabili formazioni, De Ligt subito dal 1′

Parma Juventus probabili formazion. La squadra di mister Maurizio Sarri farà il suo esordio al Tardini di Parma per e si presenterà con la formazione tipo.



Andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni della prima gara di campionato che vedrà sfidarsi, al Tardini di Parma, i ducali e la Juventus, gara che si giocherà alle ore 18.00. Sarri, manda in campo dal 1′ Da Ligt al fianco di Chiellini.

Parma Juventus, le probabili formazioni

La Juventus torna in campo e lo fa al Tardini di Parma per sfidare gli uomini di D’Aversa. Sarri mette in campo i nuovi acquisti Danilo, De Ligt e Rabiot, in attacco Ronaldo e Dybala con Bernardeschi.

De Ligt giocherà dal primo minito al centro della difesa con Giorgio Chiellini. Alex Sandro e Danilo completano il reparto difensivo. Nella zona mediana del campo, guiderà il gioco Pjanic con ai fianchi Rabiot e Khedira. In attacco giocheranno Bernardeschi Ronaldo e Dybala:

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK