Malore Sarri, Juventus: ecco le ultime sul tecnico bianconero

Malore Sarri, il tecnico della Juventus non sarà in panchina nemmeno contro il Napoli e questo si sapeva già. Come a Parma, sulla panchina, all’esordio allo Stadium, ci sarà Martusciello.



Maurizio Sarri non ce la fa. Il neo tecnico della Juventus, dopo aver saltato la sfida con il Parma salterà anche quella delicata e sentitissima contro il Napoli. Ma quando tornerà in panchina l’ex tecnico del Chelsea?

Sarri e la polmonite, il tecnico rientra dopo la sosta

La Juventus ha diffuso sul proprio sito ufficiale un comunicato sulle condizioni di salute del suo allenatore: “Maurizio Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti medici oggi, che hanno evidenziato un buon decorso clinico. Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi, l’allenatore non siederà in panchina in occasione delle prime due partite di serie A con il Parma e con il Napoli. Il rientro in panchina è previsto alla terza giornata, dopo la sosta.”



Una situazione complicata quella in casa Juventus. Il neo tecnico bianconero non è ancora riuscito a sedere sulla panchina e guidare la sua nuova squadra. L’assenza è seria durante la settimana, la squadra è stata seguita a distanza e questo rischia di rallentare ancor di più la nascita della sua creatura. Appuntamento a dopo la sosta…

