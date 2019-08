Mauro Icardi e la Juventus si avvicinano sempre più, ma l’attaccante compie l’ennesimo sgarbo nei confronti dell’Inter: Marotta non l’ha presa bene.

E’ l’argomento che terrà banco più di tutti gli altri quello relativo a Mauro Icardi alla Juventus. Il calciomercato chiuderà il 2 settembre, manca ancora qualche giorno, ma allo stesso tempo potrebbe esserci un’apertura importante da parte dell’Inter nei confronti del giocatore nonostante le frasi di facciata da parte di Beppe Marotta. L’ultimo sgarbo dell’argentino nei confronti dei nerazzurri, però, ha fatto infuriare la dirigenza.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Inter subisce sgarbo, colpa di Paratici?

Sembrerebbe, infatti, che nelle ultime ore, come riporta Panorama, i nerazzurri dopo aver risposto per le rime con la voce di Marotta alle frasi di Wanda Nara a Tiki Taka (che aveva parlato di un dirigente che avrebbe detto ad Icardi di rimanere ad Appiano Gentile), avrebbero convocato il ragazzo per discutere della questione.

L’argentino classe 1993, però, non si sarebbe clamorosamente presentato poiché era nel suo giorno libero. La tensione, quindi, si taglia con il coltello ed alcuni pensano che la “colpa” di questa scelta.

Noi non sappiamo se dietro ci sia Fabio Paratici, ma una cosa è certa: nella giornata di domenica, infatti, l’uomo-mercato bianconero è stato visto a Roma in compagnia di alcuni intermediari che starebbero curando l’operazione.

Ma non solo: si parla anche su La Gazzetta Dello Sport di un possibile disgelo tra il dirigente bianconero e Beppe Marotta nelle ultimissime ore. Questa news, se confermata, sarebbe senz’altro importante per aprire uno spiraglio nella trattativa per Icardi alla Juve.

