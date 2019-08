Mandzukic all’Inter, Calciomercato: clamoroso scambio in vista

Mandzukic all’Inter potrebbe essere l’ultima clamorosa indiscrezione di calciomercato in casa bianconera. Infatti, secondo il QS i bianconeri sono pronti a cedere il croato per avere Icardi.

La Juventus vuole Mauro Icardi e sta cercando di capire come fare per portarlo a Torino. L’idea dell’Inter è quella di avere Dybala in cambio, ma Paratici non avrebbe alcuna intenzione di mandare la Joya a Milano.

Mandzukic all’Inter per arrivare a Icardi

Mario Mandzukic con l’arrivo di Sarri è terminato ai margini del progetto Juve e per questo si lavora per la cessione del croato. Il vice campione del mondo piace a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa notizia. La Juventus lo avrebbe offerto all’Inter per arrivare a Icardi.

La Juventus punta decisa a Mauro Icardi. Entro il 2 settembre bisogna chiudere e avere le rose pronte per la stagione, per questo i due club devono trovare un punto d’incontro per accontentare le parti in causa. Icardi vuole la Juve, la Juve vuole Icardi, ma l’Inter…

