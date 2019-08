Eriksen alla Juventus, Calciomercato: un nodo da sciogliere

Eriksen alla Juventus, l’affare si complica non poco: i bianconeri infatti hanno un nodo da sciogliere mentre la concorrenza continua ad aumentare.

Tra un anno il ragazzo si libererà a parametro zero ma la corsa per portarlo a casa inizia già adesso. Tutti sono pazzi per Eriksen, centrocampista del Tottenham il cui contratto è in scadenza. gli Hotspur difficilmente riusciranno a farlo rinnovare ed allora partirà l’asta in termini di ingaggio: Juventus, Real Madrid e Psg in corsa per il ragazzo.

Eriksen alla Juve, Calciomercato: nodo da sciogliere

C’è tuttavia un problema importante che sicuramente potrebbe frenare i bianconeri e si tratta dell’ingaggio. Il ragazzo, infatti, come del resto tutti i giocatori a parametro zero, chiedono solitamente uno stipendio davvero elevato, forti del fatto che la nuova squadra in cui andrà a giocare non pagherà il cartellino.

Allo stesso tempo, però, le altre due formazioni, Blancos e parigini, non avrebbero problemi a riempire di milioni il danese soprattutto se le Merengues non riusciranno a mettere le mani su Pogba ed i campioni di Francia cederanno Neymar.

Ecco allora lo scenario di mercato, in cui partirà una vera e propria asta per lui: base di partenza 50/70 milioni di euro. La Juve è avvisata.

