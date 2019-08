Infortunio Aaron Ramsey, la Juventus è preoccupata. Il motivo, tuttavia, fa discutere i tifosi che non si aspettavano potesse accadere proprio a lui.

Ennesima tegola per Aaron Ramsey alla Juventus, che si è nuovamente infortunato e di conseguenza costretto a fermare. Nulla di grave, sia chiaro, ma il giocatore dovrà necessariamente saltare la sfida contro il Napoli per il quale si pensava potesse essere recuperato. A tenere banco, però, non è tanto il suo stop quanto il motivo per il quale è successo.

Infortunio Ramsey, Juventus: il motivo fa discutere

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, infatti, il giocatore arrivato in estate a parametro zero dall’Arsenal dopo la scadenza naturale del suo contratto che lo legava ai Gunners, avrebbe riportato una lombalgia.

Insomma, un semplice mal di schiena che per certi versi tranquillizza sia i tifosi sia la società bianconera, ma è il motivo a destare qualche mugugno. Secondo la fonte, infatti, il giocatore avrebbe forzato troppo i tempi di recupero cercando di essere recuperato per la sfida contro il Napoli, impresa sostanzialmente impossibile.

Per questo motivo, quindi, dopo aver forzato, il ragazzo ha dovuto necessariamente fermarsi infortunato. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni, quindi salterà Napoli e tornerà soltanto dopo la sosta per le Nazionali.

