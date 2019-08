Esonero Sarri dalla Juventus: che cosa c’è di vero? Secondo alcune fonti da noi raccolte in esclusiva, vi sveliamo tutta la verità sulla vicenda.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di una notizia riportata da parecchie testate di un esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus con conseguente divorzio dopo una sola giornata di campionato. Secondo alcune fonti da noi raccolte, tuttavia, per la gioia dei tifosi bianconeri abbiamo scoperto che queste voci non hanno trovato alcun fondamento.

Esonero Sarri Juve, ESCLUSIVA: è vero o no?

Secondo le informazioni che abbiamo raccolto in queste ore, non ci sarebbero le basi e soprattutto alcun fondamento riguardo ad un possibile allontanamento del tecnico bianconero dalla panchina della Vecchia Signora.

Smentita, quindi, la voce riguardante una “finta polmonite” che avrebbe colpito il tecnico ex Chelsea e Napoli, la quale sarebbe stata utilizzata soltanto come una scusa per celare alcuni problemi piuttosto seri all’interno dello spogliatoio, con Cristiano Ronaldo su tutti.

Queste voci, del resto, erano già state messe a tacere da Andrea Agnelli negli scorsi giorni il quale aveva dichiarato che la squadra è totalmente dalla parte del tecnico così come tutta la dirigenza della Juventus, che lo ha scelto, crede fortemente nella sua persona, nelle sue idee di calcio e non solo.

Non ci sarà, di conseguenza, il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina a Torino dopo l’addio dell’anno scorso: non si torna indietro, il lavoro di Sarri può continuare. L’esonero non ci sarà.

