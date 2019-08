Mandzukic fuori dalla lista Champions: clamorosa scelta di Sarri

Mario Mandzukic fuori dalla lista Champions per la Juventus. Sarebbe questa la più clamorosa notizia degli ultimi giorni. Il vice campione del mondo con la Croazia rischia di non giocare la competizione più importante.

Maurizio Sarri e la Juventus hanno lavorato per mettere in piedi una grande squadra, fatta di giocatori fondamentali per il credo calcistico dell’ex tecnico del Chelsea, ma bisognava anche vendere qualcuno e questo è stato davvero difficile da fare.

Mandzukic resta alla Juventus, ma non gioca la Champions

Tra i casi più incredibili c’è sicuramente quello di Mario Mandzukic. Il croato è stato proposto a tante squadra, tra queste il Manchester United, il Barcellona, il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. Tutte squadre interessate all’attaccante che però non ha mai voluto iniziare alcuna trattativa e questo per poter restare alla Juventus.

Il tutto potrebbe cambiare solo se Paulo Dybala dovesse andar via (PSG), ma al momento tutto è fermo e mancano pochissimi giorni alla fine del mercato estivo. Difficile per Mandzukic poter accettare l’esclusione da quella che è considerata la competizione per club più importante al mondo. Forse un’ennesima proposta potrà essere valutata diversamente dal croato.



