Calciomercato Juventus: assalto ad un giocatore del Real Madrid ai margini

Il calciomercato Juventus per la difesa non è finito: dopo l’arrivo di Danilo, i bianconeri proveranno l’assalto ad un terzino del Real Madrid ai margini.

Non solo la Juventus deve sfoltire la propria rosa, anche il Real Madrid è chiamato a lasciar partire quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, non rientrano più nei piani dei Blancos e non trovano più spazio. Il nome in questione è Odriozola, terzino molto giovane che difficilmente quest’anno riuscirà a scendere in campo vista la concorrenza di Carvajal e Eder Militao.

Calciomercato Juventus: Odriozola del Real Madrid nome caldo

Dopo l’arrivo di Danilo, quindi, un nuovo rinforzo potrebbe arrivare in difesa anche se è davvero difficile che il ragazzo si muova in questi giorni. Gli spagnoli infatti chiedono non meno di 40 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra davvero difficile da sostenere per i bianconeri che chiederebbero una soluzione in prestito.

Odriozola, infatti, non è una priorità assoluta per la società di Corso Galileo Ferraris che prima deve smuovere il mercato in uscita soprattutto in difesa, con Rugani primo nome da piazzare altrove seguito a ruota da uno tra Matuidi, Emre Can, Mandzukic e Perin.

Insomma, non è il primo nome sulla lista ma allo stesso tempo è un profilo interessante e caldo vista e considerata la situazione attuale del giocatore, che ormai si è deciso a lasciare il Real Madrid per cercare fortuna altrove.

