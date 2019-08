La Juventus nelle ultime ore ha messo a segno un altro colpo di calciomercato ufficiale: Han del Cagliari. Sarà convocato contro il Napoli? Cifre e dettagli.

Colpo a sorpresa della Juventus che si è assicurata l’attaccante del Cagliari Kwang-Song Han. La punta classe 1998 è sbarcata poco fa a Torino e si appresta ad essere un nuovo giocatore dei bianconeri. In molti si chiedono se il giocatore nordcoreano sarà già convocato sabato sera contro il Napoli, ma il suo futuro sarà diverso.

Han alla Juventus ufficiale, Calciomercato: cifre e dettagli

La cifra con la quale Han si trasferisce dal Cagliari alla Juve è di 5 milioni di euro, con il calciatore che si dovrebbe allenare con la prima squadra per poi giocare e scendere in campo con la formazione Under 23.

L’idea da parte della dirigenza, però, è quella di concedergli spazio anche nella compagine bianconera dei “grandi”, dove il ragazzo potrebbe presto trovare il suo spazio.

Il giocatore è considerato uno degli elementi più interessanti dello scorso campionato dove ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra grazie alle sue giocate. Staremo a vedere che cosa accadrà e se riuscirà a crescere trovando spazio: intanto Han è un nuovo giocatore della Juve.

