Paulo Dybala al Psg, la Juventus sta cercando di piazzare la Joya a Parigi ma nel frattempo il calciomercato si muove: la decisione è ufficiale.

Leonardo continua a fare pressing sulla Joya per poterla portare a Parigi soprattutto nel caso in cui Neymar dovesse lasciare il Paris Saint-Germain: è lui infatti il sostituto ideale per il dirigente brasiliano per sostituire l’asso brasiliano sempre più vicino al Barcellona. La decisione dell’agente del ragazzo, però, è ufficiale: Jorge Antun non è autorizzato a trattare per una cifra inferiore a 10 milioni di euro d’ingaggio. Inoltre c’è un altro problema.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: segnali di stallo

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, ieri l’agente dell’argentino classe 1993 è stato a Torino dove non ha ricevuto nessun segnale o informazione riguardo ad ultimissime news e novità riguardo a Dybala al Psg.

Al contrario, si è parlato di altri giocatori nel mirino dei campioni della Ligue 1: il primo nome è Mario Mandzukic, il quale tuttavia ha declinato la proposta di un trasferimento in Francia, mentre il secondo è Emre Can, in uscita dalla Juve ma che aspetta un’offerta concreta dal Barcellona per poi decidere del suo futuro.

La sensazione, però, è che qualcosa dovrebbe muoversi entro pochi giorni, considerando anche e soprattutto il fatto che mancano davvero pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato: se il numero 10 bianconero dovesse partire, dovrà farlo necessariamente entro queste poche ore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK