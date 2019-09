Savic alla Juventus, Calciomercato: l’Atletico Madridi dice no, ma…

Savic alla Juventus potrebbe non essere solo una suggestione di calciomercato estiva. Infatti, secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, Paratici avrebbe cercato di portare a Torino il difensore.

La Juventus, nelle ultime ore ha provato a fare un colpo di mercato, per molti inaspettato, ma non vi è tuttavia riuscita. Il capo dell’area sportiva è infatti tornato alla carica con l’Atletico Madrid per Stefan Savic, 28 anni, nazionale montenegrino, ex Fiorentina.

Calciomercato, Savic sarà bianconero nel 2020

Il difensore dell’Atletico Madrid, Savic, è tra i giocatori più interessanti del panorama calcistico internazionale, considerato ad oggi uno dei difensori più forti d’Europa. Per questo la Juventus avrebbe messo gli addosso al centrale dei «Colchoneros». Secondo indiscrezioni, la Juventus avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni, così calibrata: 10 milioni di prestito e altri 40 per l’obbligo di riscatto.