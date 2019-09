Calciomercato Juventus: Paratici sta valutando l’acquisto di un difensore svincolato. Il mercato dei giocatori senza squadra chiude a marzo: è un ex Milan.

Il calciomercato non finisce mai, soprattutto per la Juventus che è alla ricerca di un difensore che sia in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro sia di centrale al posto di Giorgio Chiellini. Si sta valutando il nome di un Ivan Strinic, terzino ex Milan e Sampdoria attualmente svincolato.

Calciomercato Juventus: Paratici valuta Strinic

Al momento il difensore, dopo aver rescisso il suo contratto con il Milan, la cui ultima stagione è stata passata totalmente tra panchina e tribuna senza scendere in campo nemmeno un minuto, il ragazzo si è svincolato ed è rimasto senza squadra.

I bianconeri stanno valutando il suo nome come operazione low-cost per completare la squadra almeno in attesa del rientro di Chiellini (anche se lui non è propriamente un centrale), mente per il ruolo di terzino sinistro, dove attualmente c’è un buco, il ragazzo sarebbe maggiormente a suo agio.

I dirigenti della Vecchia Signora stanno prendendo in considerazione il suo nome insieme a tanti altri: staremo a vedere se Strinic riuscirà a convincere i bianconeri a proporgli un contratto.

