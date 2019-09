Scoppia il caso Federico Bernardeschi alla Juventus ed in Nazionale: la prova dell’esterno bianconero contro l’Armenia ha deluso: retrocessione in vista?

Il Corriere di Torino oggi propone un’analisi interessante riguardante il caso relativo a Federico Bernardeschi: il talentuoso esterno d’attacco classe 1994, infatti, era stato considerato come uno dei perni della nuova gestione della Juventus targata Maurizio Sarri, ma in queste prime uscite ha trovato pochissimo spazio. In Nazionale il minutaggio contro l’Armenia c’è stato, ma non ha convinto i critici.

Juventus, Bernardeschi è un caso: la situazione

Contro l’Armenia, Bernardeschi è sceso in campo con la maglia numero 10: Roberto Mancini l’ha voluto e vuole ancora oggi renderlo il perno di questa nuova Italia. Ragionamento logico dal momento che è uno dei più giovani e talentuosi, ma allo stesso tempo con un’esperienza internazionale piuttosto elevata.

L’ex Fiorentina, però, ha deluso le aspettative ed adesso potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano: il numero 10 potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio ad un giocatore più in forma di lui.

Alla Juve sta vivendo sostanzialmente lo stesso problema, con il ragazzo che non sta trovando spazio a causa di una condizione fisica pessima.

Certo, siamo all’inizio della stagione, ma il rischio è che Douglas Costa sulla destra possa scappar via, mentre negli altri ruoli in cui è stato provato in passato (trequartista ed interno a centrocampo) non sia così convincente come nel suo ruolo naturale.

