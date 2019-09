Cuadrado lascia la Juventus alla fine di questa stagione? Il calciomercato potrebbe essere una finestra importante per lui che tuttavia vorrebbe il rinnovo.

Ha una sola stagione Juan Manuel Cuadrado per far capire alla Juventus che lui è importante in questa squadra e che, soprattutto, lui vorrebbe con tutto il suo cuore rimanere in bianconero. Paratici sogna già una bella plusvalenza ma il ragazzo ex Chelsea, che in questo inizio di stagione è risultato essere davvero decisivo in alcune partite, potrebbe clamorosamente rimanere e rinnovare il proprio contratto.

Cuadrado lascia la Juventus, Calciomercato: Paratici guarda altrove

Il ragazzo, il cui contratto scade nel 2020, sarebbe davvero felice di rimanere ma allo stesso tempo ha ben chiaro le esigenze economiche della Juventus che, dall’altra parte, deve fare cassa.

Di sicuro però a gennaio Cuadrado non si muoverà: la sua duttilità tattica, infatti, gli permette di giocare sia come esterno d’attacco nel tridente sia, soprattutto, come terzino destro. Visti i recenti infortuni di Danilo e De Sciglio il suo apporto è fondamentale.

Questa sua duplice posizione gli permetterà di rimanere l’anno prossimo? Staremo a vedere ma una cosa è certa: sul mercato la Juventus non farebbe fatica a trovare per lui acquirenti interessati. Bayer Leverskusen e soprattutto Inter lo accoglierebbero a braccia aperte.

