Rakitic alla Juventus è un affare assolutamente possibile di calciomercato. Il messaggio del croato ai bianconeri è chiaro: il futuro del centrocampista.

Un’estate da separato in casa, un inizio di stagione in salita. Ivan Rakitic vuole lasciare il Barcellona, è il suo desiderio da parecchio tempo ma alla fine è rimasto alla corte di Valverde nonostante un rapporto non idilliaco con l’allenatore. Oggi ha lanciato un messaggio importante alla Juventus in vista dell’apertura del calciomercato di gennaio.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: il messaggio del croato

Sembrerebbe infatti, che Rakitic per trasferirsi alla Juventus abbia addirittura rinunciato ad un’offerta davvero mostruosa proveniente dal Qatar. L’ingaggio in questo campionato, che avrebbe potuto avere tra le proprie fila anche Mandzukic, sarebbe stato molto più elevato di quello che percepisce attualmente tra le fila dei blaugrana.

Questo è un segnale davvero importante per i bianconeri, con Paratici che ora deve essere bravo a coglierlo e portarlo a Torino: il nazionale della Croazia infatti vuole giocare in un campionato competitivo e la Serie A sarebbe senz’altro uno di quelli migliori per mantenersi su livelli davvero importanti.

