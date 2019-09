L’attaccante del Salisburgo Haland ha attirato l’attenzione anche della Juventus. Ma il norvegese sembra aver scelto il City di Guardiola.

Erling Braut Haland. Questo è il nome nuovo sul palcoscenico europeo. L’attaccante del Salisburgo ha conquistato tutti con la tripletta realizzata al debutto in Champions League. Su di lui ci sono tanti top club europei, tra cui anche la Juventus, che potrebbe vedere in lui l’attaccante su cui puntare per il futuro. Il 19enne però avrebbe già espresso la sua preferenza.

Haland alla Juventus, Calciomercato Juventus: il norvegese sceglie Guardiola

Infatti, secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo ‘Don Balon’, Haland avrebbe scelto il Manchester City, attirato, oltre che dal fascino della Premier League, anche dalla possibilità di essere allenato da Guardiola. Non va inoltre dimenticato che il papà Alf-Inge ha militato per molti anni in Inghilterra.

Sempre secondo quanto rivelato dal media spagnolo, tra le parti ci sarebbe già un principio d’accordo. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il Salisburgo realizzerebbe così un’importante plusvalenza, incassando addirittura il triplo di quanto era stato pagato al Molde al momento dell’acquisto. Per il 19enne norvegese dovrebbe invece essere già pronto un contratto quinquennale. Insomma, per la Juventus un obiettivo sembra esser destinato a sfumare. D’altronde il fascino di Pep è davvero irresistibile. Nel reparto offensivo i bianconeri molto probabilmente quindi dovranno virare su altri obiettivi. Paratici potrebbe iniziare a valutare e a sondare altri profili.

