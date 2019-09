Bernardeschi è sempre più sotto esame. Ed è per questo che la Juventus potrebbe tornare sul mercato per acquistare un esterno.

Sotto esame e al centro di un possibile cambiamento tattico. Questa è la situazione che sta vivendo Bernardeschi, che in questo inizio di stagione sta trovando pochissimo spazio. Sarri d’altronde lo vede più come centrocampista che come esterno offensivo. Insomma, è in primis per questo motivo che la società bianconera potrebbe pensare a cercare un ulteriore esterno offensivo sul mercato.

Bernardeschi in bilico, Calciomercato Juventus: arriva un nuovo esterno?

Ed ecco che, questi due mesi, saranno fondamentali per capire il futuro. Bernardeschi farà di tutto per convincere Sarri e per guadagnare la sua fiducia. Ma, la situazione dell’ex Fiorentina, associata all’infortunio di Douglas Costa, potrebbe portare Paratici a fiondarsi sul mercato. I nomi più caldi potrebbe essere due: Havertz e Chiesa.

Il 20enne tedesco è il vero e proprio gioiello del Bayer Leverkusen. I tedeschi lo lascerebbero partire soltanto di fronte a un’offerta importante e irrinunciabile, ma la doppia sfida di Champions League potrebbe essere un’occasione importante per imbastire la trattativa e per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore della Fiorentina è invece un autentico sogno proibito della Juventus, che avrebbe provato l’assalto già nella Fiorentina. I viola non vorrebbero privarsi del loro giocatore simbolo, ma con uno sforzo economico l’affare potrebbe clamorosamente andare in porto. Tutto è però legato a Bernardeschi, alla sua fame e alla sua maturazione. Il numero 33 ha tra i suoi piedi il suo futuro. E, in un certo senso, anche il mercato della Vecchia Signora.

