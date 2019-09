Calciomercato Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di un terzino per la prossima stagione. E Meunier non è l’unico profilo attenzionato.

A,A.A. cercasi terzino. Questo potrebbe essere il cartello idealmente appeso in casa Juventus. La società sta facendo i conti con l’emergenza infortuni, ma anche con alcune situazioni contrattuali da chiarire e da risolvere, in primis quella di Juan Cuadrado. Ed è per questo che Paratici starebbe iniziando a valutare e a studiare alcuni profili.

Calciomercato Juventus, non solo Meunier: occhi su un talento del Real Madrid

Il nome più caldo è senza alcun dubbio quello di Meunier, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Psg. Ma, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe messo gli occhi anche su Achraf Hakimi, marocchino di proprietà del Real Madrid. Il 20enne in questo momento è in prestito al Borussia Dortmund, dove sta mettendo in mostra le sue qualità. Nel caso in cui gli spagnoli decidessero di non puntarci, la società bianconera potrebbe sferrare l’assalto decisivo. Il classe ’98 è un terzino destro che può essere utilizzato anche come difensore centrale. La versatilità e la duttilità sono quindi le sue caratteristiche principali.

Altri due nomi sarebbero finiti nel mirino di Paratici: Youcef Atal, 23enne in forza al Nizza, e Denzel Dumfries del Psv. Insomma, calciomercato Juventus sembra ruotare attorno alla scelta di un terzino per la prossima stagione. Qualcosa nella rosa della Vecchia Signora sembra essere destinato a cambiare e a modificarsi. Si guarda in casa Real Madrid, ma non solo. Le idee di certe non mancano.

