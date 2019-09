Pagelle Lecce Roma, tutti i voti della partita di Serie A 2019-2020: una partita importante sia in chiave Europa e salvezza.

Lecce Roma è stato uno dei tre match che si sono giocato alle ore 15. La sesta giornata di Serie A ha messo di fronte due squadre che fanno del gioco offensivo la loro principale caratteristica. Ecco le pagelle del match tra gli uomini di Liverani e quelli di Fonseca.

Lecce Roma, tutti i voti della partita

Gabriel 4

Rispoli 5.5

Rossettini 5

Lucioni 6

Calderoni 6

Majer 5.5

Petriccione 5

Tabanelli 5

Mancosu 6

Babacar 5

Falco 5.5

Pagelle Lecce Roma ci portano ora ad analizzare i voti della squadra di Fonseca:

Pau Lopez 6.5

Florenzi 6

Fazio 6

Smalling 6.5

Kolarov 5

Cristante 5.5

Diawara 5

Kluivert 6.5

Pellegrini 7

Mkhitaryan 6.5

Dzeko 7

Pagelle Lecce Roma, i migliori e i peggiori

Pagelle Lecce Roma ci portano ad analizzare le prestazioni dei singoli nel match dello stadio Via del Mare. C’era senza alcun molta attesa per alcuni singoli. In casa giallorossa i fari erano puntati in primis su due acquisti dell’ultima sessione di mercato: Smalling e Mkhitaryan. Fonseca ha deciso di concedere una chance dal primo minuto al difensore e al trequartista. Attenzione anche per la partita di Edin Dzeko, con il bosniaco di voglioso di continuare a segnare.

In casa pugliese Babacar e Mancosu erano gli uomini da cui ci si aspettava qualcosa in più. I due pilastri del reparto offensivo della squadra di Fabio Liverani sono i due giocatori che stanno provando a trascinare i giallorossi verso una salvezza, che, secondo quanto visto in questa prima parte di stagione, appare assolutamente alla portata.

