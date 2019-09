Infortunio Maksimovic, Napoli: salterà il Genk

Infortunio per Maksimovic in Napoli Brescia. Il calciatore ex Torino si è riportato una elongazione al bicipite femorale destro. Domani sarà il momento di sottoporlo a degli esami strumentali. Il calciatore dovrebbe stare fuori per un po’, vedremo quali saranno i tempi di recupero.

