Lecce Roma formazioni ufficiali: ecco le scelte di Liverani e Fonseca nel match valido per la sesta giornata di Serie A 2019/2020.

Lecce Roma sarà uno dei tre match che si giocherà alle ore 15. Allo stadio Via del Mare andrà in scena una sfida tra due squadre alla ricerca della continuità. Gli uomini di Liverani arrivano dalla bella vittoria sul campo della Spal, mentre la squadra di Fonseca vorrà tornare a fare punti dopo il ko casalingo contro l’Atalanta di mercoledì.

Lecce Roma formazioni ufficiali, ecco chi scenderà in campo

Lecce Roma formazioni ufficiali fa capire come le due squadre hanno adottato delle scelte diverse. I padroni di casa confermano in blocco l’undici che ha trionfato mercoledì scorso. In attacco quindi spazio al tridente formato da Mancosu, Babacar e Falco. Il modulo sarà il 4-3-3.

Fonseca deve invece sempre fare i conti con qualche problema fisico. Ko anche Spinazzola, con Florenzi costretto ad arretrare sulla linea difensiva. Ed è proprio nel reparto arretrato che ci sarà il nuovo acquisto Smalling. 4-2-3-1 per i giallorossi, con Dzeko unica punta, supportato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. Ecco le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu, Babacar, Falco. All. Liverani

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

