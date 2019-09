Juan Manuel Cuadrado rinnova il suo contratto? Le ultime news di calciomercato Juventus vedono il colombiano frenato dalle cifre che richiede.

Si complica e non poco il rinnovo di Cuadrado con la Juventus. I rumors di calciomercato indicano alcuni problemi economici alla base di questa fase di stallo che sta vivendo il colombiano: il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino già da quest’estate? Le cifre sarebbero insostenibili per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Cuadrado rinnova? Ultime news non sono buone

Le ultime news di calciomercato Juventus circa il rinnovo di Cuadrado con la società di Corso Galileo Ferraris parlano di una brusca frenata riguardo ad un accordo che sembrava ormai nell’aria.

Il contratto del colombiano scadrà il 30 giugno 2020, quindi a fine stagione, ma nelle ultime settimane sembrava che ci fosse un prolungamento di almeno una stagione. Adesso, però, qualcosa sembra essere andato storto.

Il motivo sarebbe economico: il ragazzo ex Chelsea e Fiorentina, infatti, percepisce uno stipendio di 3,5 milioni di euro, non altissimo per le casse dei bianconeri, ma con il suo agente si sarebbe fatto avanti con una proposta economica molto importante e superiore alla attuale anche se le cifre non sono state rese note.

Il tutto ovviamente ha complicato e rallentato l’affare che sembrava ormai in dirittura d’arrivo: se Cuadrado non dovesse rinnovare con la Juventus e lasciare Torino sarebbe un vero peccato in quanto, in questo inizio di stagione, si sta dimostrando come l’uomo in più a disposizione di Maurizio Sarri.

